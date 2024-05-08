Сегодня, 23:31
Арбитр Шимон Марциняк отменил гол «Реала» в ответном матче против «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов.
На 71-й минуте мадридцы поразили ворота мюнхенцев после углового. После просмотра видеоповтора Марциняк отменил взятие ворот из-за фола Начо на Йозуа Киммихе перед голом.
За три минуты до этого «Бавария» открыла счет встречи.
Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Первый матч между командами завершился вничью — 2:2.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Бавария».