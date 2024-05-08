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Сегодня, 23:31

«Реал» — «Бавария»: гол хозяев не засчитали из-за фола в атаке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Арбитр Шимон Марциняк отменил гол «Реала» в ответном матче против «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов.

На 71-й минуте мадридцы поразили ворота мюнхенцев после углового. После просмотра видеоповтора Марциняк отменил взятие ворот из-за фола Начо на Йозуа Киммихе перед голом.

За три минуты до этого «Бавария» открыла счет встречи.

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Первый матч между командами завершился вничью — 2:2.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Бавария».

Лига чемпионов. 1/2 финала
08 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Бавария

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
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