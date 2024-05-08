«Реал» и «Бавария» встретятся в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов 8 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Каналы «Матч ТВ» (21.40 мск) и «Матч Премьер» (21.45 мск) в прямом эфире покажут видеотрансляцию поединка «Реал» — «Бавария». Игру также можно будет посмотреть бесплатно на сайте matchtv.ru.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Реал» — «Бавария» 8 мая с помощью матч-центра «СЭ». На нашем сайте также пройдет текстовая трансляция самых интересных моментов встречи Лиги чемпионов.

30 апреля «Бавария» сыграла вничью с «Реалом» (2:2) в первом матче 1/2 финала ЛЧ в Мюнхене.

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