«Реал» объявил состав на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Баварией»

«Реал» объявил состав на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Вальверде, Тчуамени, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус.

Запасные: Куртуа, Кепа, Милитау, Фран Гарсия, Модрич, Камавинга, Лукас Васкес, Себальос, Диас, Гюлер, Хоселу.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Первая встреча между «Баварией» и «Реалом» завершилась вничью со счетом 2:2.