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Сегодня, 20:35

«Реал» объявил состав на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Баварией»

Нападающий «Реала» Винисиус в матче против «Баварии».
Фото Reuters
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«Реал» объявил состав на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Вальверде, Тчуамени, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус.

Запасные: Куртуа, Кепа, Милитау, Фран Гарсия, Модрич, Камавинга, Лукас Васкес, Себальос, Диас, Гюлер, Хоселу.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Первая встреча между «Баварией» и «Реалом» завершилась вничью со счетом 2:2.

Лига чемпионов. 1/2 финала
08 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Бавария

ФК Бавария
ФК Реал
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