Деменко — о финале Лиги чемпионов: «Болею за «Реал», команда хорошо играет в еврокубках»

Экс-футболист «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

«Сам болею за «Реал» и думаю, что матч в любом случае не будет легким. Это финал Лиги чемпионов, и кто бы что ни говорил про соперника. Конечно, это не «Манчестер Сити», которого «Реал» прошел с таким трудом. Может преподнести сюрприз «Боруссия» (Дортмунд)? Конечно может. Но «Реал» — такая команда. Видимо, она действительно королевская. Очень удачно играет в еврокубках, сколько мы матчей видели?! Если брать по статистическим выкладкам, то фаворит, конечно, «Реал», а как матч сложится — увидим, все-таки это финал Лиги чемпионов», — сказал Деменко Газете.ру.

Финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал» пройдет в субботу, 1 июня, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало матча — в 22.00 (мск).