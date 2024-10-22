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Лига чемпионов

22 октября, 23:53

«Реал» разгромил «Боруссию», уступая 0:2 после первого тайма

«Реал» совершил камбэк в матче с «Боруссией» благодаря хет-трику Винисиуса
Руслан Минаев
Винисиус Жуниор.
Фото AFP
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«Реал» дома обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче общего этапа Лиги чемпионов — 5:2.

У гостей голы забили Дониэлл Мален и Джейми Байноу-Гиттенс. Мадридцы отыгрались, уступая после первого тайма со счетом 0:2. У «сливочных» хет-трик оформил Винисиус, еще по голу забили Антонио Рюдигер и Лукас Васкес.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
5:2
Боруссия Д

В параллельном матче «Жирона» на своем поле переиграла «Слован» — 2:0. У каталонцев голы забили Мигель Гутьеррес и Хуанпе. В концовке встречи Кристиан Стуани мог сделать счет разгромным, но не реализовал пенальти.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
2:0
Слован Бр

«Реал» набрал 6 очков и поднялся на 11-е место в таблице Лиги чемпионов». «Боруссия» с 6 очками — на 6-й строчке. «Жирона» набрала первые очки в Лиге чемпионов. «Слован» проиграл третий матч подряд.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Жирона
ФК Реал
ФК Слован

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