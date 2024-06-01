Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» пройдет в субботу, 1 июня. Решающий матч состоится в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Боруссия» — «Реал» будет доступна в прямом эфире бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 21.10. Посмотреть игру в прямом эфире также можно будет по подписке на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч Футбол 1».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов встречи. Ключевые события финала Лиги чемпионов будут доступны в матч-центре.

В 1/8 финала немецкий клуб прошел ПСВ (3:1 по сумме двух матчей), в четвертьфинале «шмели» победили «Атлетико» (5:4), а в 1/2 финала — обыграли «ПСЖ» (2:0).

В 1/8 финала сливочные победили «Лейпциг» (по сумме двух матчей — 2:1), в четвертьфинале прошли «Ман Сити» (4:4, пенальти — 4:3), а в 1/2 финала — обыграли «Баварию» (4:3).

Основная информация о решающем поединке сезона в Лиге чемпионов доступна по ссылке в материале «СЭ».

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