Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2023/2024 между дортмундской «Боруссией» и «Реалом» пройдет 1 июня. Игра пройдет в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире финал ЛЧ «Реал» — «Боруссия» покажут бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Он начнется в 21.10 мск. Посмотреть игру также можно будет по подписке на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч Футбол 1».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния команд Карло Анчелотти и Эдина Терзича.

Основная информация о решающем поединке сезона в Лиге чемпионов доступна по ссылке в материале «СЭ».

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».