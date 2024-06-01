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Сегодня, 08:00

«Реал» — «Боруссия»: во сколько начало и кто покажет прямой эфир финала Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Боруссия» начнется в 22.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Реала» Джуд Беллингем.
Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2023/2024 между дортмундской «Боруссией» и «Реалом» пройдет 1 июня. Игра пройдет в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире финал ЛЧ «Реал» — «Боруссия» покажут бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Он начнется в 21.10 мск. Посмотреть игру также можно будет по подписке на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч Футбол 1».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния команд Карло Анчелотти и Эдина Терзича.

Основная информация о решающем поединке сезона в Лиге чемпионов доступна по ссылке в материале «СЭ».

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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