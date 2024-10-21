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Сегодня, 22:00

«Реал» — «Боруссия»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Реал» сыграет с «Боруссией» в Лиге чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Боруссия» пройдет во вторник, 22 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Транслировать игру «Реал» — «Боруссия» в прямом эфире будет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при наличии подписки). Онлайн-платформа запустит мультикаст — переклички всех вечерних встреч лиги чемпионов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Реал» — «Боруссия» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Боруссия Д

Мадридский «Реал» во 2-м туре общего этапа уступил «Лиллю» (0:1), а дортмундская «Боруссия» победила «Селтик» (7:1).

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал

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