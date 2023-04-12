«Реал» — «Челси»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

12 апреля в Мадриде (Испания) «Реал» примет «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи. Видеотрансляция матча «Реал» — «Челси» будет доступна в прямом эфире на каналах matchtv.ru и «Матч Футбол 2». Эфир стартует в 21.45.

Ответная игра между «Челси» и «Реалом» пройдет 18 апреля в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Финал Лиги чемпионов-2023 пройдет в турецком Стамбуле 10 июня на «Олимпийском стадионе Ататюрка».