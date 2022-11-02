«Реал» и «Селтик» пробили 3 пенальти за полчаса в матче Лиги чемпионов

«Реал» и «Селтик» исполнили 3 пенальти в первом тайме матча 6-го тура Лиги чемпионов.

На 6-й минуте с 11-метрового счет открыл полузащитник мадридцев Лука Модрич, а на 21-й минуте форвард «Королевского клуба» Родриго забил еще один пенальти.

На 34-й минуте «Селтик» заработал 11-метровый, но защитник шотландского клуба Йосип Юранович не смог пробить голкипера «Реала» Тибо Куртуа.

«Реал» ведет в матче с «Селтиком» со счетом 2:0. Главным арбитром встречи является Стефани Фраппар.