«Реал» и «Селтик» пробили 3 пенальти за полчаса в матче Лиги чемпионов

Сегодня, 21:21
«Реал» и «Селтик» исполнили 3 пенальти в первом тайме матча 6-го тура Лиги чемпионов.
На 6-й минуте с 11-метрового счет открыл полузащитник мадридцев Лука Модрич, а на 21-й минуте форвард «Королевского клуба» Родриго забил еще один пенальти.
На 34-й минуте «Селтик» заработал 11-метровый, но защитник шотландского клуба Йосип Юранович не смог пробить голкипера «Реала» Тибо Куртуа.
«Реал» ведет в матче с «Селтиком» со счетом 2:0. Главным арбитром встречи является Стефани Фраппар.
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