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Лига чемпионов

Сегодня, 21:21

«Реал» и «Селтик» пробили 3 пенальти за полчаса в матче Лиги чемпионов

Иван Торопцев
Корреспондент
Форвард «Реала» Родриго исполняет пенальти в ворота «Селтика».
Фото Reuters
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«Реал» и «Селтик» исполнили 3 пенальти в первом тайме матча 6-го тура Лиги чемпионов.

На 6-й минуте с 11-метрового счет открыл полузащитник мадридцев Лука Модрич, а на 21-й минуте форвард «Королевского клуба» Родриго забил еще один пенальти.

На 34-й минуте «Селтик» заработал 11-метровый, но защитник шотландского клуба Йосип Юранович не смог пробить голкипера «Реала» Тибо Куртуа.

«Реал» ведет в матче с «Селтиком» со счетом 2:0. Главным арбитром встречи является Стефани Фраппар.

Лига чемпионов. Группа F
02 нояб, 20:45. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Селтик

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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