«Реал» — «Манчестер Сити»: мадридцы побеждают после первого тайма

«Реал» ведет в счете после первого тайма домашней игры с «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 2:1.

Счет на 2-й минуте открыл Бернарду Силва, забив прямым ударом со штрафного.

Спустя 10 минут Эдуардо Камавинга дальним ударом сравнял счет, мяч задел защитника «Сити» Рубена Диаша. Через две минуты Родриго реализовал выход один на один после передачи Винисиуса.

У «Реала» желтую карточку получил Орельен Тчуамени, который теперь пропустит ответный матч в Манчестере.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей вторника в ЛЧ.