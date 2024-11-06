«Милан» на выезде победил «Реал» в Лиге чемпионов

«Милан» на выезде обыграл «Реал» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1.

У гостей забили Малик Тшау, Альваро Мората и Тиджани Рейндерс. Единственный гол хозяев на счету Винисиуса Жуниора.

«Реал» с 6 очками занимает 17-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Милан» также набрал 6 очков, но идет на 18-й строчке, уступая мадридцам по дополнительным показателям.

В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Ливерпулем», а «Милан» встретится со «Слованом».