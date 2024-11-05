«Реал» и «Милан» сыграют в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 5 ноября. Начало игры на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде — в 23.00 по московскому времени.

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«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Реал» — «Милан» можно также найти в нашем матч-центре.

Во 3-м туре общего этапа мадридский «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (5:2), а «Милан» — «Брюгге» (3:1). Обладатель кубка европейских чемпионов в таблице общего этапа расположился с 6 очками на 12-м месте, у красно-черных — 3 очка и 25-я строчка.