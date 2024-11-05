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Сегодня, 09:30

«Реал» — «Милан»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00

«Реал» встретится с «Миланом» в матче Лиги чемпионов УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Полузащитник «Реала» Винисиус.
Фото Getty Images
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«Реал» и «Милан» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Платформа также проведет перекличку вечерних игр турнира в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «Реал» — «Милан» можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Милан

«Реал» набрал 6 очков в трех турах общего этапа Лиги чемпионов, «бланкос» победили «Штутгарт» и «Боруссию» и проиграли «Лиллю». «Милан» набрал 3 очка, «россонери» стартовали в турнире с поражений от «Ливерпуля» и «Байера», а затем победили «Брюгге».

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Лига чемпионов УЕФА
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