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Сегодня, 23:03

«Реал» ни разу не пробил в створ ворот «Боруссии» в первом тайме финала Лиги чемпионов

Владислав Корегин
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Мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» не смогли отличиться забитыми мячами в первом тайме финала Лиги чемпионов — 0:0.

По итогам первой половины встречи испанская команда нанесла 3 удара по воротам соперников. При этом ни один удар не пришелся в створ ворот швейцарского голкипера Грегора Кобеля.

В свою очередь игроки «Боруссии» отметились 8 ударами по воротам вратаря «сливочных» Тибо Куртуа, 2 из которых — в створ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал».

Лига чемпионов. Финал
01 июн, 22:00. Wembley (Лондон)
Боруссия Д
Реал

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
0
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