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Сегодня, 09:30

«Реал» опубликовал заявку команды на финал Лиги чемпионов

Владислав Корегин
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«Реал» представил заявку команды на финальный матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

В состав мадридцев был включен полузащитник Орельен Тчуамени. Ранее главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявил, что французский футболист не сыграет в предстоящей встрече из-за травмы левой стопы.

Вратари: Куртуа, Лунин, Кепа, Фран;

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Васкес, Гарсия, Рюдигер, Менди;

Полузащитники: Беллингем, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Гюлер, Мартин;

Нападающие: Винисиус, Родриго, Хоселу, Диас.

Винисиус, Карло Анчелотти и&nbsp;Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). «Боруссия» придумала хитрый ход при подготовке к финалу ЛЧ. Но у «Реала» есть свои козыри

Матч между «Реалом» и «Боруссией» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен словенец Славко Винчич.

Мадридская команда не проигрывает в финалах Лиги чемпионов на протяжении восьми матчей кряду.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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