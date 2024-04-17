«Реал» побеждает «Манчестер Сити» после первого тайма

«Реал» обыгрывает «Манчестер Сити» после первого тайма ответного матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 1:0.

У мадридцев на 12-й минуте счет открыл Родриго.

За последние 8 лет больше форварда мадридцев в ворота «Сити» в Лиге чемпионов забил лишь Лионель Месси — 5 голов. Также по 4 раза в ворота «Сити» отличились Карим Бензема, Максвел Корне и Мусса Дембеле.

В концовке тайма желтую карточку получил защитник «Реала» Дани Карвахаль, который пропустит следующий матч клуба в турнире.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей среды в Лиге чемпионов.