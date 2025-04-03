«Реал» получил самые большие выплаты от УЕФА за ЛЧ

Согласно отчету УЕФА, «Реал» как победитель Лиги чемпионов получил наибольшую сумму призовых в прошлом сезоне — 138,8 миллиона евро, передает AP.

Мадридский клуб заработал почти 139 миллионов евро, более 100 миллионов также получили «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Боруссия» и «Бавария».

Из этой суммы только 14 миллионов евро мадридский клуб получил от продажи телеправ.

«Пари Сен-Жермен», проигравший в полуфинале, получил 122,4 миллиона евро — это вторая по величине сумма призовых. Третье место по сумме призовых заняла «Боруссия» (120,7 миллиона евро), опередив «Баварию» (€ 120,4 миллиона евро).

За победу в Лиге Европы «Аталанта» получила почти 34 миллиона евро.

«Манчестер Сити», выигравший Лигу чемпионов в 2023 году и дошедший до четвертьфинала, заработал 110,5 миллиона евро. «Барселона» получила 98 миллионо евро, а «Манчестер Юнайтед» — 60,7 миллиона евро.