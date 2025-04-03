Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Лига чемпионов. Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

3 апреля, 15:23

«Реал» получил самые большие выплаты от УЕФА за ЛЧ

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Согласно отчету УЕФА, «Реал» как победитель Лиги чемпионов получил наибольшую сумму призовых в прошлом сезоне — 138,8 миллиона евро, передает AP.

Мадридский клуб заработал почти 139 миллионов евро, более 100 миллионов также получили «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Боруссия» и «Бавария».

Из этой суммы только 14 миллионов евро мадридский клуб получил от продажи телеправ.

«Пари Сен-Жермен», проигравший в полуфинале, получил 122,4 миллиона евро — это вторая по величине сумма призовых. Третье место по сумме призовых заняла «Боруссия» (120,7 миллиона евро), опередив «Баварию» (€ 120,4 миллиона евро).

За победу в Лиге Европы «Аталанта» получила почти 34 миллиона евро.

«Манчестер Сити», выигравший Лигу чемпионов в 2023 году и дошедший до четвертьфинала, заработал 110,5 миллиона евро. «Барселона» получила 98 миллионо евро, а «Манчестер Юнайтед» — 60,7 миллиона евро.

2
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
Читайте также
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя