«Реал»: расписание матчей в Лиге чемпионов

Сегодня, 07:00
Мадридский «Реал» проведет матчи в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 с сентября по декабрь. Испанский клуб стартует в рамках группы С в среду, 20 сентября. В этот день «Реал» сыграет против «Униона». Завершит мадридский клуб групповой турнир матчем против берлинского клуба, который пройдет 12 декабря.
«Реал» является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов — испанский клуб 14 раз завоевывал трофей. Также испанска команда является единственной, выигрывавшей этот турнир (тогда еще Кубок Европейских чемпионов) пять раз подряд, и единственной, которой удавалось победить в Лиге чемпионов в современном формате три раза подряд.
19.45. «Реал» — «Унион»
22.00. «Наполи» — «Реал»
22.00. «Брага» — «Реал»
23.00. «Реал» — «Брага»
23.00. «Реал» — «Наполи»
23.00. «Унион» — «Реал»
«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.
Полный календарь и результаты игр «Реала» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде можно найти на странице команды на сайте «СЭ».