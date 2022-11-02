«Лейпциг» не оставил шансов «Шахтеру» в матче за выход в плей-офф ЛЧ, «Реал» разгромил «Селтик»

«Реал» дома разгромил «Селтик» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 5:1.

В составе мадридцев забивали Лука Модрич, Родриго Гоэс, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде.

В первом тайме Йосип Юранович («Селтик») не реализовал пенальти. Впрочем, шотландцы отыграли один мяч в концовке встречи благодаря удару Жоты.

В другом матче «Лейпциг» в гостях не оставил шансов «Шахтеру» — 4:0.

У немцев забивали Кристофер Нкунку, Андре Силва, Доминик Собослаи и Дани Ольмо.

После шести матчей группы F «Реал» занял первое место с 13 очками. «Лейпциг» — второе с 12 очками. «Шахтер» набрал 6 очков и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Селтик» с 2 очками — на последнем месте.