«Реал» обыграл «Штутгарт» благодаря голам Мбаппе, Рюдигера и Эндрика

«Реал» победил «Штутгарт» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Счет на 46-й минуте матча открыл форвард «сливочных» Килиан Мбаппе. На 68-й минуте Дениз Ундав отыграл один мяч гостей. В концовке встречи Антонио Рюдигер снова вывел мадридцев вперед, а Эндрик увеличил преимущество хозяев в добавленное время.

После этой игры «Реал» с 3 очками располагается на 5-й позиции в турнирной таблице. «Штутгарт» (0) идет на 32-й строчке.