«Реал» сыграет со «Штутгартом» в матче общего этапа Лиги чемпионов

«Реал» встретится со «Штутгартом» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке. Платформа также покажет перекличку всех вечерних игр в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Реал» — «Штутгарт» доступны в матч-центре нашего сайта.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов и испанской ла лиги. «Штутгарт» в сезоне-2023/24 занял второе место в немецкой бундеслиге.

В общем этапе Лиги чемпионов впервые играют 36 команд. Все участники не разделены на группы и проведут по восемь встреч с разными соперниками.