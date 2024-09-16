«Реал» и «Штутгарт» сыграют в первом туре сезона Лиги чемпионов

«Реал» сыграет со «Штутгартом» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания), стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», прямая трансляция и другой контент платформы доступны по платной подписке на сервис. «Okko Спорт» также будет показывать перекличку вечерних матчей вторника в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Реал» — «Штутгарт» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов и чемпионом Испании. «Штутгарт» занял второе место в немецкой бундеслиге в сезоне-2023/24.