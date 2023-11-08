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Лига чемпионов

Сегодня, 22:39

«Реал Сосьедад» обыграл «Бенфику», забив все три гола в первом тайме

Виктория Кравченко
Игроки «Реал Сосьедад».
Фото AFP
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«Реал Сосьедад» обыграл «Бенфику» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:1.

Все три гола испанцы забили в первом тайме. Первый мяч забил Айен Муньос, также отличились Флорентину Луиш и Андер Барренечеа. Браис Мендес мог забить 4-й гол, но не реализовал пенальти.

У потугальцев единственный мяч забил Рафа Силва на 49-й минуте.

На 78-й минуте вышел российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян.

После четырех туров «Реал Сосьедад» с 10 очками занимает первое место в группе D. «Бенфика» не набрала баллов и расположилась на последней строчке.

29 ноября «Реал Сосьедад» встретится с «Зальцбургом» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов. «Бенфика» в этот же день сразится с «Интером».

Лига чемпионов. Группа D
08 нояб, 20:45. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
3:1
Бенфика
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2023-2024/groups/
Арсен Захарян
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Реал Сосьедад
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