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Лига чемпионов

20 сентября, 23:56

«Реал Сосьедад» упустил победу над «Интером» из-за гола Мартинеса на 87-й минуте

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Лаутаро Мартинес (в центре) в матче против «Реал Сосьедад».
Фото AFP
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«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Интером» на своем поле в матче 1-го тура группы D групповой стадии Лиги чемпионов — 1:1.

Полузащитник испанской команды Браис Мендес забил быстрый гол на 4-й минуте, но нападающий итальянского клуба Лаутаро Мартинес сравнял счет на 87-й минуте.

На 66-й минуте встречи главный судья встречи Майкл Оливер отменил удаление полузащитника «Интера» Николо Бареллы, а на 79-й минуте не засчитал гол форварда «нерадзурри» Маркуса Тюрама из-за офсайда.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в список запасных, но так и не появился на поле.

Лига чемпионов. Группа D
20 сент, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:1
Интер

В параллельном матче группы D «Зальцбург» победил «Бенфику» — 2:0. У австрийской команды забили Роко Шимич (15-я минута, пенальти) и Оскар Глух (51-я минута). «Бенфика» провела большую часть матча в меньшинстве: на 13-й минуте красную карточку получил защитник Антониу Силва за игру рукой в своей штрафной.

Во втором туре Лиги чемпионов «Зальцбург» примет на своем поле «Реал Сосьедад», а «Интер» сыграет дома с «Бенфикой». Оба матча пройдут 3 октября.

Лига чемпионов. Группа D
20 сент, 22:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
0:2
Зальцбург

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