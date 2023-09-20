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Сегодня, 21:15

«Реал Сосьедад» — «Интер»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Матч «Реал Сосьедад» — «Интер» начнется 19 сентября в 22:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Реал Сосьедад».
Фото Reuters
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«Реал Сосьедад» в Сан-Себастьяне примет «Интер» в матче группового турнира Лиги чемпионов в среду, 20 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Реале Арена», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния «Реал Сосьедад» — «Интер». Смотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет на канале «Матч! Футбол 2». Начало — в 22.00.

Лига чемпионов. Группа D
20 сент, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Интер

В составе бело-голубых играет россиянин Арсен Захарян. Полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа этого года. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2028/29.

Розыгрыш ЛЧ текущего сезона 2023 / 2024 в последний раз пройдет в привычном формате: 32 участника основного турнира главного еврокубка разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой. Каждая команда проведет по 6 матчей: дважды с каждым соперником — дома на своем поле и в гостях.

«Реал Сосьедад» и «Интер» выступают в группе A вместе с «Бенфикой» и «Зальцбургом». Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Лига чемпионов: турнирные таблицы групп, календарь матчей и статистика в актуальном виде, статьи и видео

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Реал Сосьедад
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