«Реал Сосьедад» в Сан-Себастьяне примет «Интер» в матче группового турнира Лиги чемпионов в среду, 20 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Реале Арена», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния «Реал Сосьедад» — «Интер». Смотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет на канале «Матч! Футбол 2». Начало — в 22.00.

В составе бело-голубых играет россиянин Арсен Захарян. Полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа этого года. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2028/29.

Розыгрыш ЛЧ текущего сезона 2023 / 2024 в последний раз пройдет в привычном формате: 32 участника основного турнира главного еврокубка разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой. Каждая команда проведет по 6 матчей: дважды с каждым соперником — дома на своем поле и в гостях.

«Реал Сосьедад» и «Интер» выступают в группе A вместе с «Бенфикой» и «Зальцбургом». Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

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