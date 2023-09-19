«Реал Сосьедад» на своем поле в Сан-Себастьяне примет «Интер» в матче группового турнира Лиги чемпионов в среду, 20 сентября. Игра пройдет на стадионе «Реале Арена», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния «Реал Сосьедад» — «Интер». Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию матча можно будет на канале «Матч! Футбол 2». Начало — в 22.00.

«Реал Сосьедад» в пяти турах чемпионата Испании набрал 6 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Но команда Иманола Альгуасиля проиграла лишь раз — в минувшее воскресенье мадридскому «Реалу» (1:2). Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на замену за 10 минут до конца встречи при счете 1:2. Его появление в матче с «Интером», как минимум в концовке, вполне ожидаемо.

Розыгрыш ЛЧ текущего сезона 2023 / 2024 в последний раз пройдет в привычном формате: 32 участника основного турнира главного еврокубка разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой. Каждая команда проведет по 6 матчей: дважды с каждым соперником — дома на своем поле и в гостях.

«Реал Сосьедад» и «Интер» выступают в группе A вместе с «Бенфикой» и «Зальцбургом». Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

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