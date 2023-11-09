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Лига чемпионов

Сегодня, 01:15

«Реал Сосьедад» Захаряна вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки Реал Сосьедад празднуют победу.
Фото Reuters
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«Реал Сосьедад» после 4 туров группового турнира гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Испанский клуб набрал 10 очков в группе D и благодаря победе «Интера» над «Зальцбургом» (1:0) стал недосягаем для других команд, поэтому гарантировано займет 1-е или 2-е место в таблице. У австрийского клуба, идущего третьим в группе, на данный момент всего 3 очка.

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. В этой Лиге чемпионов 20-летний россиянин сыграл в двух матчах против «Бенфики», проведя в общей сложности на поле 26 минут.

Арсен Захарян
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал Сосьедад
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