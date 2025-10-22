«Реал» и «Ювентус» сыграют в Лиге чемпионов 22 октября

«Реал» и «Ювентус» встретятся в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 октября. Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) начинается в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Мадриде и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями противостояния «Реал» — «Ювентус» можно также в матч-центре нашего сайта.

Трансляцию игры в Мадриде в прямом эфире показывает платформа «Okko Спорт». Стиминговый сервис также ведет в отдельном окне перекличку лучших моментов вечерних матчей (начало в 22.00 мск). Контент онлайн-кинотеатра доступен при условии подписки.

Во 2-м туре общего этапа «Реал» обыграл «Кайрат» (5:0), а «Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2).