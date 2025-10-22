«Реал» победил «Ювентус» благодаря голу Беллингема

22 октября, 23:54
«Реал» дома обыграл «Ювентус» в матче общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.
На 58-й минуте гол забил Джуд Беллингем.
«Реал» одержал третью победу в трех матчах и с 9 очками занимает 5-е место в таблице общего этапа. «Ювентус» с 2 очками — на 25-й строчке. Туринцы продлили серию без побед в турнире — 2 ничьих и 1 поражение.
В следующем матче Лиги чемпионов «Реал» сыграет на выезде с «Ливерпулем» 4 ноября, «Ювентус» в этот же день примет «Спортинг».
serkonol
некоторые пловцы прислушались к вашему мнению))) и даже стали ноги брить:grin:
24.10.2025
fonkom
Пора играть голыми, или в облегающей форме)
23.10.2025
serkonol
формально придерживал. но не настолько сильно, чтоб применять санкции. на мой взгляд, судья прав.
23.10.2025
Danila Smolny
23.10.2025
fonkom
Странные люди, эти судьи. Винисиус незадолго до окончания убегал один на один, защитник его явно придерживал за майку, НА ГЛАЗАХ У СУДЬИ. Ноль реакции)
23.10.2025
serkonol
необычный матч. вратарь юве поймал кураж, а полевые не могли забить куртуа.
23.10.2025
Gordon
Терпеть сей клуб ненавижу - он мерзкий и антифутбольный, но коверкать названия команд - подзаборное гопничество.
23.10.2025
СереХа
По игре должно было быть 5-0. Минимум.
23.10.2025
hottie
Матч не очень. Ювентус мог ничейку зацепить реализуй один из двух моментов во 2м тайме. Если Влаховичу трудновато было с висевшим на нем Милитао, то 2й минуте на 85й можно было завершить получше. Лучший игрок матча - воротчик Юве. Если б не он, то там был бы просто добег минуты после 70й.
22.10.2025
Павел Леонидович
такое себе зрелище.... среал уныл
22.10.2025