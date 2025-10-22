Видео
22 октября, 23:54

«Реал» победил «Ювентус» благодаря голу Беллингема

Руслан Минаев

«Реал» дома обыграл «Ювентус» в матче общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

На 58-й минуте гол забил Джуд Беллингем.

«Реал» одержал третью победу в трех матчах и с 9 очками занимает 5-е место в таблице общего этапа. «Ювентус» с 2 очками — на 25-й строчке. Туринцы продлили серию без побед в турнире — 2 ничьих и 1 поражение.

В следующем матче Лиги чемпионов «Реал» сыграет на выезде с «Ливерпулем» 4 ноября, «Ювентус» в этот же день примет «Спортинг».

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
22 октября, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:0
Ювентус
10

  • serkonol

    некоторые пловцы прислушались к вашему мнению))) и даже стали ноги брить:grin:

    24.10.2025

  • fonkom

    Пора играть голыми, или в облегающей форме)

    23.10.2025

  • serkonol

    формально придерживал. но не настолько сильно, чтоб применять санкции. на мой взгляд, судья прав.

    23.10.2025

  • Danila Smolny

    Я сначала не понял, а потом как понял). Пишут тут часто про них. Найдите в любом поиске сервис прoгнозов по фразе: «серебряный прогноз». Работают с 2013 года. Гарантии.

    23.10.2025

  • fonkom

    Странные люди, эти судьи. Винисиус незадолго до окончания убегал один на один, защитник его явно придерживал за майку, НА ГЛАЗАХ У СУДЬИ. Ноль реакции)

    23.10.2025

  • serkonol

    необычный матч. вратарь юве поймал кураж, а полевые не могли забить куртуа.

    23.10.2025

  • Gordon

    Терпеть сей клуб ненавижу - он мерзкий и антифутбольный, но коверкать названия команд - подзаборное гопничество.

    23.10.2025

  • СереХа

    По игре должно было быть 5-0. Минимум.

    23.10.2025

  • hottie

    Матч не очень. Ювентус мог ничейку зацепить реализуй один из двух моментов во 2м тайме. Если Влаховичу трудновато было с висевшим на нем Милитао, то 2й минуте на 85й можно было завершить получше. Лучший игрок матча - воротчик Юве. Если б не он, то там был бы просто добег минуты после 70й.

    22.10.2025

  • Павел Леонидович

    такое себе зрелище.... среал уныл

    22.10.2025

    Лига чемпионов УЕФА
    ФК Реал
    ФК Ювентус
