«Реал» и «Ювентус» сыграют в Лиге чемпионов 22 октября

«Реал» и «Ювентус» сыграют в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 октября. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Контент сервиса доступен при условии подписки.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Мадриде и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Реал» — «Ювентус» также отслеживайте в нашем матч-центре.

«Реал» во 2-м туре победил «Кайрат» (5:0), а «Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2). «Сливочные» в общем этапе набрали 6 очков, у «Старой синьоры» — 2.