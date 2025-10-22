Видео
22 октября, 10:15

«Реал» — «Ювентус»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 22.00 мск

«Реал» и «Ювентус» сыграют в Лиге чемпионов 22 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Реал» и «Ювентус» сыграют в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 октября. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
22 октября, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:0
Ювентус

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Контент сервиса доступен при условии подписки.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Мадриде и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Реал» — «Ювентус» также отслеживайте в нашем матч-центре.

&laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;, &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аякс&raquo;, &laquo;Айнтрахт&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ливерпуль&raquo;: онлайн трансляция матчей Лиги чемпионов 22&nbsp;октября 2025 года.«Реал» — «Ювентус», «Челси» — «Аякс», «Айнтрахт» — «Ливерпуль». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

«Реал» во 2-м туре победил «Кайрат» (5:0), а «Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2). «Сливочные» в общем этапе набрали 6 очков, у «Старой синьоры» — 2.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Ювентус
