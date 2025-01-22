«Реал» и «Зальцбург» сойдутся в Лиге чемпионов 22 января

Матч «Реал» — «Зальцбург» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов пройдет в среду, 22 января. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат матча «Реал» — «Зальцбург» будут доступны в нашем матч-центре. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

Трансляцию игры в Мадриде в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). Стриминговый сервис проведет перекличку вечерних встреч в формате мультикаста.

После шести матчей общего этапа «Реал» набрал 9 очков и занимал 20-е место в таблице, в декабрьском туре «сливочные» обыграли «Аталанту» (3:2). «Зальцбург» после поражения в предыдущем матче от «ПСЖ» (0:3) с 3 очками шел 32-м.