Рейна: «Выход в плей-офф совершенно точно придаст «Боруссии» уверенности»

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Полузащитник «Боруссии» Джованни Рейна прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Трудный матч против очень хорошей команды. Рады, что вышли в следующий раунд. Это особенно трудный сезон. Календарь матчей очень напряженный, так что выход в плей-офф совершенно точно придаст нам уверенности», — цитирует пресс-служба УЕФА Рейну.
После пяти туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице группы G, набрав 11 очков. «Боруссия» располагается на 2-й строчке с 8 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования