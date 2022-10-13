Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 03:45

«Рейнджерс» — «Ливерпуль»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
12 октября. «Рейнджерс» — «Ливерпуль» — 1:7.
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» крупно переиграл «Рейнджерс» (7:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла в Глазго.

Полузащитник хозяев Скотт Эрфилд на 17-й минуте встречи открыл счет. «Красным» удалось отыграться до перерыва благодаря голу Роберто Фирмино.

Во второй половине в составе «Ливерпуля» голами отметились Роберто Фирмино, Дарвин Нуньес и Харви Эллиотт, а также за 6 минут хет-трик оформил Мохамед Салах.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и занимает 2-е место в группе А. «Рейнджерс» идет на последнем месте.

0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Ян Климент поделился эмоциями от гола в ворота «Баварии»
Ван Дейк рассказал, за счет чего «Ливерпуль» разгромил «Рейнджерс»
Ульрайх: «Бавария» отлично провела первый тайм против «Виктории», он был безупречен»
Билек: «Виктория» достойно провела второй тайм против «Баварии»
«Барселона» — «Интер»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Камбьяссо признался, что верил в победу «Интера» над «Барселоной»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Билек: «Виктория» достойно провела второй тайм против «Баварии»

Ульрайх: «Бавария» отлично провела первый тайм против «Виктории», он был безупречен»