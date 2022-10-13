«Рейнджерс» — «Ливерпуль»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Ливерпуль» крупно переиграл «Рейнджерс» (7:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла в Глазго.

Полузащитник хозяев Скотт Эрфилд на 17-й минуте встречи открыл счет. «Красным» удалось отыграться до перерыва благодаря голу Роберто Фирмино.

Во второй половине в составе «Ливерпуля» голами отметились Роберто Фирмино, Дарвин Нуньес и Харви Эллиотт, а также за 6 минут хет-трик оформил Мохамед Салах.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и занимает 2-е место в группе А. «Рейнджерс» идет на последнем месте.