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Лига чемпионов

Сегодня, 21:57

Рианчо разочарован вылетом «Барселоны» из Лиги чемпионов

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Барселона» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов во второй раз подряд.

После победы «Интера» над пльзеньской «Викторией» (4:0) окончательно определилось положение команд в группе C. «Интер» вместе с «Баварией» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Виктория» стала четвертой, а «Барселона» не сможет подняться выше третьей строчки и отправится в 1/16 финала Лиги Европы.

«Такой результат «Барселоны» — разочарование. Но футбол — это игра, и такие результаты могут быть. Хави хорошо справляется с тренерской работой, но ему еще предстоит адаптироваться к Лиге чемпионов», — сказал Рианчо «СЭ».

В прошлом сезоне «Барселона» также вылетела из Лиги чемпионов в Лигу Европы, не сумев преодолеть групповой этап. В Лиге Европы-2021/22 «сине-гранатовые» дошли до четвертьфинала, в котором уступили будущему победителю турнира — франкфуртскому «Айнтрахту».

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона 0
Бавария 2
1-й тайм

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Футбол
Лига Европы УЕФА
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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