Робертсон — о поражении от «Наполи»: «Мы заслужили этот результат»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от «Наполи» (1:4) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы заслужили этот результат. Было такое ощущение, что у них в составе на одного игрока больше. Нужно быть готовыми к борьбе, но у нас не было достаточного взаимопонимания на поле. Нам надо немедленно проснуться, потому что с такой игрой нельзя выступать», — цитирует пресс-служба УЕФА Робертсона.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Аяксом», а «Наполи» сыграет против «Рейнеджерс». Матчи пройдут 13 сентября.