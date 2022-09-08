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Лига чемпионов

8 сентября, 03:43

Робертсон — о поражении от «Наполи»: «Мы заслужили этот результат»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эндрю Робертсон (слева).
Фото Global Look Press

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от «Наполи» (1:4) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы заслужили этот результат. Было такое ощущение, что у них в составе на одного игрока больше. Нужно быть готовыми к борьбе, но у нас не было достаточного взаимопонимания на поле. Нам надо немедленно проснуться, потому что с такой игрой нельзя выступать», — цитирует пресс-служба УЕФА Робертсона.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Аяксом», а «Наполи» сыграет против «Рейнеджерс». Матчи пройдут 13 сентября.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035642--napoli-vs-liverpool/
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