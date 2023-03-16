Роде — о поражении от «Наполи»: «Айнтрахт» проиграл фантастической команде»

Полузащитник «Айнтрахта» Себастьян Роде прокомментировал поражение от «Наполи» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы проиграли фантастической команде. У «Наполи» очень высокий класс. Все знают, на что они способны. Мы неплохо сражались отрезками, но допустили нелепые потери, которые привели к пропущенным мячам. Я очень горжусь командой. Мы дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов. Никто не ожидал от нас такого. Мы играли четырьмя защитниками сегодня. Теперь эта схема может стать для нас еще одним вариантом на внутренней арене», — цитирует пресс-служба УЕФА Роде.

В первом матче также выиграла итальянская команда (2:0), поэтому вышла в четвертьфинал. Следующий соперник «Наполи» определится по итогам жеребьевки 17 марта.