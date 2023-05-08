Родри — о полуфинале ЛЧ: «На этом отрезке сезона большие команды знают, когда нужно поднажать»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Мы весь год хорошо играли. Результаты не всегда были хороши, но сейчас мы знаем, что надо делать. На этом отрезке сезона большие команды вроде нашей знают, когда нужно поднажать. Футбол бывает таким. Мы блестяще играли все 180 минут, но порой этого мало. Мы не лучшим образом провели последние минуты ответного матча. Выводы сделали, но я не люблю говорить о прошлом. Мы многое поменяли», — цитирует Родри пресс-служба УЕФА.

Первый полуфинальный матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 9 мая, начало — 22.00 мск. Ответная встреча пройдет 17 мая в Манчестере.