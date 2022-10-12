Родри — о ничьей с «Копенгагеном»: «Так или иначе, сегодня мы заработали важное очко»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал ничью с «Копенгагеном» (0:0) в матче 4-го тура Лиги чемпионов. «Порой необходимо пережить подобный опыт. Мы забили, но гол не засчитали, не реализовали пенальти, а потом оказались вдесятером. Так или иначе, сегодня мы заработали важное очко, будем двигаться дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Родри.