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Лига чемпионов

Сегодня, 08:31

Родри рассказал, чего ждет от матча «Манчестер Сити» против «Реала» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о предстоящем четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом».

«Мы извлекли уроки из прошлого. Как из побед, так и из поражений. «Реал» является фаворитом в этом турнире, особенно когда играют дома, но мы их очень хорошо знаем и знаем, что делать», — цитирует Родри AS.

Первый матч между командами состоится сегодня, 9 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Ответная игра пройдет 17 апреля на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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