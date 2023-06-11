Родри: «В последние годы «Сити» был очень близок к победе в Лиге чемпионов. Мы отдали все»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0). Хавбек забил единственный гол.

«Меня переполняют эмоции, это сбывшаяся мечта. Все болельщики «Сити» ждали этого не знаю сколько лет. Они это заслужили, мы это заслужили. В последние годы мы были очень близки к этому. Я просто хочу поблагодарить всех, это было нелегко. Мы отдали все. Я не был хорош в первом тайме, но это финал, вы не можете ждать того, что всегда будете играть хорошо. Эмоции и нервы есть всегда. Мы надеемся повторить это в следующем году, но мы заслужили это событие», — приводит слова Родри BT Sport.

Также Родри стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы также сделала требл — выиграла АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.