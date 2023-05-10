Хавбек «Манчестер Сити» Родри — о матче против «Реала»: «Мы очень уставали, пока пытались отбирать мяч»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Реала» (1:1).

«Кевин Де Брейне — важнейший для нас игрок. Мы очень уставали, пока пытались отбирать мяч, а гол вселил в нас уверенность в необходимости продолжать атаки. Результат для нас хорош. Мы осознавали: что бы здесь в итоге ни случилось, это еще не был бы конец. При первой же возможности нам забили гол. Тем не менее мы продолжали бороться, хотя это и было нелегко», — приводит слова Родри BT Sport.

Ответная игра состоится в Манчестере 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.