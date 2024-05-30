Нападающий мадридского «Реала» Родриго признался, что «Манчестер Сити» играл лучше его команды в четвертьфинале Лиги чемпионов нынешнего сезона (4:4 общий счет, пенальти — 4:3).

«Честно говоря, мы понимали, что они были лучше. Для меня это лучшая команда мира, которая играет в лучший футбол. Я думаю, что самый сложный соперник уже выбыл, но это не значит, что теперь выиграть финал будет легко. С «Баварией» было очень сложно, и с «Боруссией» тоже будет тяжело», — приводит слова Родриго GQ.

Финальная встреча между «Реалом» и «Боруссией» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 мск. Игру рассудит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении.