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Сегодня, 20:29

Родриго — о победе «Реала» над «Манчестер Сити» в ЛЧ: «Они были лучше»

Родриго заявил, что «Манчестер Сити» был лучше «Реала» в Лиге чемпионов
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Нападающий мадридского «Реала» Родриго признался, что «Манчестер Сити» играл лучше его команды в четвертьфинале Лиги чемпионов нынешнего сезона (4:4 общий счет, пенальти — 4:3).

«Честно говоря, мы понимали, что они были лучше. Для меня это лучшая команда мира, которая играет в лучший футбол. Я думаю, что самый сложный соперник уже выбыл, но это не значит, что теперь выиграть финал будет легко. С «Баварией» было очень сложно, и с «Боруссией» тоже будет тяжело», — приводит слова Родриго GQ.

Финальная встреча между «Реалом» и «Боруссией» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 мск. Игру рассудит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении.

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ФК Реал
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