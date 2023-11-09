Родриго признан лучшим игроком матча «Реал» — «Брага»

Нападающий «Реала» Родриго признан лучшим игроком матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Браги» (3:0). 22-летний бразилец в этой встрече забил гол и сделал голевую передачу.

«Забил отличный мяч и отдал результативную передачу перед первым голом. Работоспособность — великолепная. Благодаря своим скорости и хитроумию он постоянно угрожал воротам. Не повезло разве что забить второй», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Реал» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, набрав 12 очков за 4 матча. «Брага» с 3 очками занимает третье место в группе С.