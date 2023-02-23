Ромелу Лукаку поделился эмоциями от победы «Интера» над «Порту» в Лиге чемпионов

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением о победном матче над «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В этой встрече футболист забил единственный гол.

«Нам очень хотелось забить второй мяч. Нужно было пережить несколько непростых месяцев. Рад, что я снова в строю и могу помогать команде в достижении наших общих целей.

Я не единоличник — я готов работать ради «Интера». Я очень рад этой победе. Хотим продолжать в том же духе", — цитирует Лукаку пресс-служба УЕФА.

29-летний бельгиец вышел на первое место по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов среди соотечественников. У него 17 голов.

Ответная игра состоится 14 марта в Португалии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.