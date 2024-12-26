Роналдиньо не включил Роналду в символическую сборную Лиги чемпионов

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо специально для портала Give Me Sport составил символическую сборную Лиги чемпионов.

В ворота 44-летний бразилец выбрал итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона. Среди защитников он предпочел Кафу, Паоло Мальдини, Джона Терри и Роберто Карлоса. Линия полузащиты — Клод Макелеле, Фрэнк Лэмпард, Кака, а в атаку Роналдиньо поставил Лионеля Месси, Тьерри Анри и Роналдо.

Роналдиньо завершил карьеру в 2015 году. В Европе он играл за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан». Также на его счету 97 матчей за сборную Бразилии.