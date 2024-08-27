Роналду получит приз лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов

Нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду вручат специальную награду как лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

39-летний португалец получит приз в четверг, 29 августа, на церемонии жеребьевки основной стадии Лиги чемпионов-2024/25, которая состоится в Монако. Награждать футболиста будет президент УЕФА Александер Чеферин.

За карьеру Роналду провел в Лиге чемпионов 183 матча, в которых отметился 140 забитыми мячами. Он опережает идущего на 2-м месте в списке лучших бомбардиров турнира Лионеля Месси на 11 голов.

Португальский нападающий с 2023 года выступает за «Аль-Наср». Ранее он играл за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

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