Россия занимает 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА

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Россия занимает 23-е место в обновленной таблице коэффициентов УЕФА, сообщает пресс-служба организации.
А активе России 21,882 балла за пять последних сезонов. Причем в графе «набранные очки» за сезон-2022/23 у России пока стоит прочерк.
Ранее пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявила, что Россия получит очки в таблице коэффициентов по итогам сезона-2022/23.
Отмечается, что в мужском футболе Россия получит 4,333 очка, в женском — 1,750 балла.
Таблица коэффициентов УЕФА
1. Англия — 103,284 балла
2. Испания — 89,284
3. Германия — 79,731
4. Италия — 72, 497
5. Франция — 59,997...
23. Россия — 21,882