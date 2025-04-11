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Лига чемпионов

11 апреля, 18:44

Россия заняла 13-е место по количеству матчей за всю историю ЛЧ

Камила Абдурахманова
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The Athletic представило статистику по количеству матчей, сыгранных клубами в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов УЕФА, с разбивкой по странам. Россия заняла 13-е место, ее команды провели в турнире 318 матчей.

Первое место по количеству игр заняли испанские клубы — 1400 матчей. На втором месте Англия с 1283 матчами. Третье место у Германии — 1252 встречи. Италия на четвертом месте с 1141 игрой. Франция замыкает пятерку лидеров с 799 матчами.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

«Реал» — действующий победитель Лиги чемпионов. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл «Боруссию» со счетом 2:0. Голы забили испанский защитник Даниэль Карвахаль и бразильский нападающий Винисиус Жуниор.

Источник: The Athletic
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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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