Российский защитник Сорокин стал одним из героев матча Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат»

В среду, 5 ноября, «Интер» победил «Кайрат» (2:1) на своем поле в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Вышедший в стартовом составе гостей защитник Егор Сорокин, ранее выступавший за «Рубин» и «Краснодар», спас свою команду от гола, выбив мяч с линии ворот после удара Лаутаро Мартинеса.

Итальянские СМИ высоко оценили этот эпизод, но отметили нестабильную игру россиянина в целом:

Gazzetta dello Sport: 6,0 — «Презентовал себя чудесным спасением»;

Corriere dello Sport: 5,5 — «Спас от стопроцентного гола»;

Tuttosport: 6,0 — «Выбил мяч с линии ворот».

Следующий матч «Кайрата» в Лиге чемпионов состоится 26 ноября против «Копенгагена».

Георгий Кудинов