6 ноября, 13:43
В среду, 5 ноября, «Интер» победил «Кайрат» (2:1) на своем поле в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Вышедший в стартовом составе гостей защитник Егор Сорокин, ранее выступавший за «Рубин» и «Краснодар», спас свою команду от гола, выбив мяч с линии ворот после удара Лаутаро Мартинеса.
Итальянские СМИ высоко оценили этот эпизод, но отметили нестабильную игру россиянина в целом:
Gazzetta dello Sport: 6,0 — «Презентовал себя чудесным спасением»;
Corriere dello Sport: 5,5 — «Спас от стопроцентного гола»;
Tuttosport: 6,0 — «Выбил мяч с линии ворот».
Следующий матч «Кайрата» в Лиге чемпионов состоится 26 ноября против «Копенгагена».
Георгий Кудинов